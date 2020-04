Julien le Play mit seinen „Tandem Talks“ bei Sat.1

Der Corona-Virus stoppt alle Auftritte, Konzerte spielen kann er also wie vor nicht. Deshalb hat der österreichische Popmusiker Julian le Play seit März vor seiner Webcam Platz genommen hat und führt an vier Abenden die Woche sogenannte „ Tandem Talks“. Für die hat er sich mit Kollegen wie Folkshilfe, Mathea oder Ina Regen zusammenspannt, um zu plaudern und zu musizieren - jeder in den eigenen vier Wänden wohlgemerkt.