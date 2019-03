Wenn einer repariert, was gar nicht kaputt ist

Steve und Carola geht es in ihrer Beziehung eigentlich gut, Carola nennt es „durchschnittlich glücklich“?

Ja und das ist eigentlich schon sehr viel. Aber in dieser Aussage steckt auch die Gefahr, sich damit zu begnügen. Beide haben es sich in ihrer Komfortzone bequem gemacht, in der Hoffnung, dass das durchschnittliche Glück sich einfach halten lässt. Steves ungelenker Versuch, der perfekte Partner zu sein, um seine Freundin nicht zu verlieren, führt die beiden zunächst in eine Krise, hebt sie für ihre gemeinsame Zukunft aber schließlich auf ein nächstes Level.

Dieser Film lebt zunächst von den oft witzigen Dialogen, man kann immer wieder einmal lauthals loslachen.

Das hoffe ich. Dass man viel zu lachen hat, über die Charaktere im Film, wie vielleicht auch manchmal über sich selbst, zumindest ging es mir so.

Steve sagt an einer Stelle: „Ich muss Carola mit Dingen erobern, die ich nicht kann, und mit Fähigkeiten, die ich nicht habe“?

Wie weit soll man sich von sich selbst entfernen, um den anderen für sich zu gewinnen? In diesem Film wird das Thema Selbstoptimierung dem der Achtsamkeit gegenübergestellt. Wenn Du dich um Deine Beziehung kümmern willst, dann kreise weniger in Form von oberflächlicher, narzisstischer Optimierung um Dich selbst, sondern richte Deine Aufmerksamkeit eher auf Dein Gegenüber. Wir leben, Gott sei Dank, in einer Zeit, in der wir alle frei wählen können, unsere Liebespartner genauso wie die Dauer unserer Beziehungen. Die Lust auf etwas Neues ist ein ganz wesentlicher Bestandteil in uns Menschen, eine Gefahr für jede Beziehung. Offen und achtsam sein für den anderen und für neue Erfahrungen, ist da wahrscheinlich nicht der schlechteste Weg für diejenigen, die länger zusammenbleiben wollen.

In diesem Film ist sich an einem bestimmten Punkt keiner der Akteure mehr des anderen sicher.

Ja, und so unangenehm es sich für die beiden anfühlt, so wichtig ist es für sie. Ich glaube, den Partner für selbstverständlich zu nehmen, ist kein dienlicher Ratgeber für eine gute Beziehung. Es braucht das aufmerksame und achtsame Umgehen mit dem anderen und mit sich selbst.