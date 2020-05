Hellen van Meene: Jugend jenseits der Lieblichkeit

Auch wenn van Meene sehr genaue Vorstellungen von der Komposition, der Ausleuchtung und dem Format ihrer Bilder hat, beteuert sie, ohne viel intellektuelles Rüstzeug an ihre Arbeit heranzugehen: Anders als viele Künstler zitiert sie nicht bewusst historische Vorbilder und lässt ihren Inszenierungen keine lange Recherche vorangehen. Um so verblüffender ist es, dass sich aus den Gesichtsausdrücken, den Gewändern und Posen allerhand Anknüpfungspunkte an historische Kunst ergeben: Das Bild des blonden Mädchens mit den zittrigen Locken, das van Meene 2008 in St. Petersburg aufnahm, könnte einem Infantinnen-Porträt von Diego Velázquez (1599 - 1660) nachempfunden sein; Die Assoziation zu den geheimnisvollen Bildern von Jan Vermeer (1632 - 1675) drängt sich in der Schau gleich bei mehreren Bildern auf: Gern fotografiert van Meene versonnen blickende Mädchen im Licht, das durch ein Fenster einfällt.

Eine Beobachtung, die van Meene bei alter Kunst machte, war, wie häufig Mädchen gemeinsam mit Hunden abgebildet wurden. Auf dieser Parallele baut ihre 2012 entstandene Serie "Dogs and Girls" auf, die in der Schau breiten Raum einnimmt. Die Tiere überragen dabei manchmal ihre menschlichen Gegenüber an Größe und Selbstbewusstsein, sie wetteifern mit ihnen um Aufmerksamkeit. In Summe schlagen die Bilder einen Ton der Emanzipation an: Hunde müssen keine Schoßhündchen, Mädchen keine lieblich-schwachen Geschöpfe mehr sein.

Info: Hellen van Meene, Portraits. Bis 9.6., Ostlicht, Galerie für Fotografie, Absberggasse 27, 1100 Wien (ehem. Ankerbrotfabrik).

Öffnungszeiten Mi-Sa 12 - 18 Uhr. Die meisten gezeigten Bilder sind käuflich, Preise je nach Format 4.400 - 6.600 Euro.

