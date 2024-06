Neues Jüdisches Kulturfestival: Leonard Cohen auf Wienerisch

„Songs of Love and Hate“ heißt ein berühmtes Album von Leonard Cohen und zumindest der zweite Teil des Titels könnte aus Wien stammen. Wer wissen will, wie sich Leonard Cohen auf Wienerisch anhört, der sollte „Die Cohen-Gschwista von der Bre“ und ihre Wiener Dialekt-Nachdichtungen von Leonard Cohen kennenlernen – zum Beispiel am 16. Juni um 15.30 Uhr in der ehemaligen Synagoge St. Pölten.

Die ehemalige Synagoge am Rand der Innenstadt von Sankt Pölten stammt aus der Jugendstilzeit und wurde vor Kurzem als Kulturzentrum wiedereröffnet, in dem wechselnde Ausstellungen stattfinden und wo eine Dauerausstellung von der Geschichte der jüdischen Gemeinde in Sankt Pölten erzählt.