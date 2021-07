Jude Law in Wien: Kaltwasserbäder im Schmieröl

Auch auf die Gefahr hin, als konservativ oder gar als reaktionär gebrandmarkt zu werden: Es gibt sie also doch noch, die eine oder andere (eher die eine) Produktion der diesjährigen Wiener Festwochen, die nicht krampfhaft jung, hip, gender, queer, postkolonial oder pseudo-aktionistisch sein will. Nein, mit " Obsession" von Regisseur Ivo van Hove ist in der Halle E des Museumsquartiers (bis Samstag) einfach Theater zu sehen. Noch dazu mit einem echten Hollywood-Star in der Hauptrolle, nämlich mit Jude Law.

Endlich also einmal alles gut an der Festwochen-Performance-Front? Ja und nein. Denn Ivo van Hoves szenische Umsetzung des legendären Films "Ossessione", mit dem Luchino Visconti 1943 den italienischen Neorealismus begründete, hat auch ihre Schwächen. Hollywood-Flair hin oder her.