Jubiläum für Barenboim: 60 Jahre Salzburg

Was meint Barenboim zum Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern? "Die Palästinenser müssen einen eigenen Staat bekommen. Nur so, wenn es zwei gleichberechtigte Staaten gibt, lässt sich dieser Konflikt vielleicht lösen. Ich verstehe aber, dass es Menschen in Israel gibt, die davor Angst haben. Nur: Angst hat noch nie zu etwas Positivem geführt. Angst lähmt."

Das gilt in Barenboims Augen auch für Europa und die derzeitige Krise. "Jetzt müssen wir Solidarität leben. Wir können nicht sagen: Wer Geld braucht, soll gehen. Ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber ich denke, das hätte für alle EU-Länder fatale Folgen."

Doch zurück zur Musik. Auf CD (Decca) hat Barenboim mit dem West-Eastern Divan Orchestra eben alle Beethoven-Symphonien eingespielt; als Pianist die Beethoven-Klavierkonzerte. Denn: "Beethovens Musik wird auf der ganzen Welt verstanden, sie geht zu Herzen. Wenn ich nicht generell an die Kraft der Musik glauben würde, wäre ich arm." – Peter Jarolin