Joseph Vilsmaier: Der "Boandlkramer" ließ ihn nicht los

Eines seiner Lebensprojekte war „Die Geschichte vom Brandner Kaspar“. 59 Jahre hat der hartnäckige Münchner Joseph Vilsmaier darauf gewartet, den tief in der bajuwarischen Seele verwurzelten Stoff 2008 zu verfilmen: Ein listiger Büchsenmacher schindet beim alkoholgetränkten Kartenspiel mit dem „ Boandlkramer“ einige zusätzliche Lebensjahre heraus. „ Boandlkramer“ (Knochenhändler) sagt man auf Bayerisch zu Gevatter Tod.

Historische, morbide, große wie abseitige Stoffe hatten es dem „Sepp“, wie er sich selbst gern vorstellte, angetan. Aber erst spät inszenierte er diese auch selbst. Vilsmaier begann 1961 als Materialassistent, wurde dann Kameramann. Erst mit fast 50 Jahren gab er sein Regiedebüt mit „Herbstmilch“ (1989) und landete gleich einen nachhaltigen Erfolg. Die Verfilmung der Lebenserinnerungen der Bäuerin Anna Wimschneider mag für Vilsmaiers Vorlieben stehen: Oft sind es wahre Geschichten in schwierigen Zeiten, in der Peripherie angesiedelt. Ehefrau Dana Vávrová, spielte wie in vielen seiner Filme die Hauptrolle. Dass sie 2009 mit nur 41 Jahren starb, war ein schwerer Schlag für den Vater dreier Töchter.