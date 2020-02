Der Regisseur Joseph Vilsmaier ist tot. Er sei am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte eine PR-Agentur am Mittwoch in München im Auftrag der Familie mit.

Vilsmaier war als Regisseur für einige der bekanntesten deutschen Filme der letzten Jahrzehnte verantwortlich. Der gebürtige Münchner interessierte sich vor allem für historische Stoffe. Zu Vilsmaiers bekanntesten Regiearbeiten zählen „Herbstmilch“ (1988), „ Stalingrad“ (1993), „Comedian Harmonists“ (1997), „Marlene“ (2000), „Die Geschichte vom Brandner Kaspar“, „Die Gustloff“ (beide 2008) und „Bavaria – Traumreise durch Bayern“ (2012).