Josefstadt: Schnitzler im Dämmerzustand

Wenn das Absicht war, dann hat es funktioniert: Schon nach wenigen Minuten fallen viele Besucher der Uraufführung von " Traumnovelle" in der Josefstadt in einen Dämmerzustand, in dem auch sie nicht mehr genau wissen, ob sie das Geschehen auf der Bühnen träumen oder wirklich erleben.



Nur, dass echte Träume fast immer wesentlich weniger fad sind.

Der Schweizer Theatermann Igor Bauersima hat Schnitzlers hochgradig freudianisch motivierten, kunstvoll verrätselten Prosatext selbst für die Bühne umgeschrieben, in Szene gesetzt und auch das natürlich von Spiegeln dominierte Bühnenbild gebaut. Das Ergebnis ist dürftig.

Woran liegt es? In Schnitzlers Text wimmelt es von geheimnisvollen Motiven, an deren Entschlüsselung sich Generationen von Germanisten abarbeiten. Dabei ist alles ganz einfach: Wie immer bei Schnitzler geht es um Sex (und in weiterer Folge, wie immer bei Sex, um Macht).