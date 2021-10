Josefstadt-Neuzugang Johanna Mahaffy über das Schauspielen: "Du bist nackt"

Johanna Mahaffy kann sehr hartnäckig sein. Um ihre Mutter zu überzeugen, schrieb sie als Kind viele kleine Briefe, die sie ihr aufs Nachtkästchen legte: „Ich will Schauspielerin werden, bitte akzeptiert das.“ Mahaffy: „Als ich dann bei der ‚Jungen Burg‘ gespielt habe, haben meine Eltern erkannt, dass da Potenzial ist.“

Die 22-jährige Wienerin, die aus einer musikalischen Familie kommt, wusste schon in der Schule, im Sacre Cœur in Pressbaum, dass sie ans Theater wollte. Damals spielte sie in einer Schüleraufführung den Dr. Cox aus der TV-Serie „Scrubs“. Mahaffy: „Da habe ich gemerkt, das macht viel zu viel Spaß, als dass es nur Schultheater bleibt.“

Und dann ging alles ganz schnell. Schon in der siebenten Klasse sprach sie am Max-Reinhardt-Seminar vor, wurde genommen, schon während der Studienzeit folgten erste Engagements, Burgtheater, Schauspielhaus Wien und Theater in der Josefstadt. Und dann wählte Claus Peymann sie aus, das Julchen in seiner Inszenierung von „Der König stirbt“ zu spielen.