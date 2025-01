Jonathan Fines Visionen für das Kunsthistorische Museum

Mit dem Begriff „Remastering KHM“ trat Jonathan Fine , seit 1. Jänner Generaldirektor des Verbands des Kunsthistorischen Museums (KHM) , am Freitag vor die Medien: Im Film- und Musikbereich steht „Remastering“ für eine Neubearbeitung historischer Bild- und Tonquellen, um diese an gegenwärtige Hör- und Sehgewohnheiten und neue technische Gegebenheiten anzupassen. Und ebendies sei auch in Österreichs größtem Museum notwendig, beteuert der aus den USA stammende Museumsexperte, der bisher das Wiener Weltmuseum leitete, den Verband also von innen kennt.

„Mehr Miteinander“

Im Programm für 2025 lassen sich die strukturellen Änderungen noch nicht zwingend ablesen. Allerdings nimmt Fine mit der großen Herbstausstellung 2025 all jenen Wind aus den Segeln, die lange bemängelten, dass das KHM zur Neu- und Wiederentdeckung von außergewöhnlichen Frauen in der Kunstgeschichte nichts Wesentliches beigetragen hat. „Michaelina Wautier. Malerin“ (30. 9. 2025 - 25. 1. 2026) soll fast alle bekannten Gemälde jener Künstlerin, die zu den großen Malerpersönlichkeiten des 17. Jahrhunderts zu zählen ist, vorgestellt werden.

Dezentralisierung und Öffnung

Als weiteres Anliegen nannte Fine, stärker in die Bundesländer gehen zu wollen. Darunter sei eine variantenreichere Bespielung von Schloss Ambras in Innsbruck, das ebenfalls zum KHM-Verband gehört, sowie eine Forcierung von Kooperationen mit Museen in den Bundesländern zu verstehen: 2024 waren etwa venezianische Gemälde aus der KHM-Sammlung in der Salzburger Residenz gezeigt worden. Die Eröffnung zusätzlicher Dependancen, wie sie etwa das Belvedere in Salzburg umsetzt, sei aber aus derzeitiger Sicht nicht geplant.