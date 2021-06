Jonas Kaufmanns erster Tristan: Ein Traumdebüt

Klarer Erfolg für den Fußballfan

Ausgerechnet an jenem Tag, an dem Deutschland im Wembley-Stadion gegen England ausschied, stand der bekennende Fußballfan Kaufmann nun also auf jener Bühne, auf der er im Jahr 1 der Intendanz von Bachler, vor zwölf Jahren, seinen ersten Lohengrin gesungen hatte - auch an der Seite von Harteros. Das Endergebnis lässt sich nicht wie beim Fußball in Toren messen, aber am Ende stand ein klarer Erfolg gegen diese so schöne, aber so biestige Rolle, um die die meisten Sänger lieber einen großen Bogen machen, um nicht mit (Stimm-)Bänderverletzungen ausgetauscht zu werden. Tristan ist Sprint und Marathon gleichermaßen, das Schwierigste kommt am Schluss, wenn die Kraft zumeist schon verbraucht ist, daher gibt es weltweit eigentlich keinen Sänger, der allen Anforderungen perfekt entspricht.



Jonas Kaufmann kommt einem Ideal aber schon sehr nahe. So nahe, dass man aufgrund größter Wertschätzung seiner Gesangskunst fast hoffen muss, dass er dem Suchtpotenzial dieser Partie nicht allzu oft erliegt, um die Schönheit seiner Stimme so lange wie möglich zu behalten.

Meister der leisen Töne

Kaufmann ist ein Meister der leisen Töne und mit seinem dunklen, baritonalen Timbre der denkbar Beste für die lyrischen Passagen. Große Teile des zweiten Aufzuges singt er wie einen Liederabend. Seine dramatischen Ausbrüche könnten kraftvoller sein, aber er ist klug genug zu sparen, dass er genügend hat, wenn er’s braucht.

Bis zum Finale bleibt seine Stimme stabil, und er bewältigt diesen Grenzgang fabelhaft. An seiner Freude beim Schlussapplaus merkt man, wie wichtig ihm dieser Auftritt war und wie lange diese Partie in ihm gearbeitet hatte, um nun heraus zu dürfen. Er zählt ja zu jenen Sängern, denen man ehrliche Selbstwahrnehmung immer ansieht, etwa nach seinem ersten französischen Don Carlos.



Auch das Rollendebüt von Anja Harteros gelingt erfolgreich. Im ersten Aufzug singt sie phänomenal, dramatisch und ausdrucksstark. Im zweiten büßt sie etwas an Präzision ein, auch beim Liebestod im dritten ringt sie mit der Intonation. Insgesamt ist sie eine elegante, beeindruckende Isolde.