Jonas Kaufmann und Rudolf Buchbinder: Liebe auf den ersten Ton

Sie merken schon: Mit Worten zu beschreiben, was am Samstag im Musikverein zu hören war, ist komplex. Sprache reicht ja, wenn es ernst wird, nicht aus, um auszudrücken, was Musik vermag. Wobei das Fach, von dem hier die Rede ist, wie kein anderes, mehr noch als die Oper, Wort und Ton gleichrangig vereint. Und wenn dann zwei solche Meister am Werk, am Tenor und an den Tasten sind wie diesfalls, ist das Ergebnis ein einzigartiges, hoffentlich nicht unwiederbringliches Ereignis.