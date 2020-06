Jonas Kaufmann über den richtigen Moment

Vor fünf Jahren hatte Kaufmann diese Rolle bereits in seinem Kalender. Damals aber kam es nicht dazu. Und heute? War die Zeit reif für diese Rolle? "Nun ja, stimmlich gehört der Bacchus zu den Partien, die ich auch in 20 Jahren noch singen könnte und sollte. Aber da gibt es eine Diskrepanz: Bacchus ist ja laut Hofmannsthal ein junger, schöner Gott", sagt Kaufmann. Und lachend: "Daher singe ich die Rolle schon jetzt."

Wie aber weiß man als Sänger, welche Partien zu welcher Zeit ideal für die Stimme sind? "Das spürt man immer erst auf der Bühne, wenn man wirklich vor Publikum singt. Natürlich denkt man: Jetzt ist meine Stimme dafür oder dafür reif. Die Wahrheit aber bringt erst der tatsächliche Auftritt. Wenn ich dann kein gutes Gefühl habe, lege ich die Rolle wieder zurück."



Ganz wichtig findet Kaufmann übrigens auch Operngalas. Denn: "Ich singe gern Highlights aus meinem Repertoire vor möglichst vielen Menschen. Das ist so, wie wenn Sie ein Museum haben, in dem viele Bilder hängen. Sie werden mit den besten Bildern auf Tournee gehen. In der Hoffnung, dass das Publikum dann später auch ins Museum kommt und sich für die anderen, die unbekannteren Bilder interessiert und begeistert."

Und welche zukünftigen Rollen interessieren den Tenor? "Es gibt derzeit nichts, das mir unter den Nägeln brennt. Natürlich ist ein Tristan interessant. Wir werden sehen. An neuen Opern kommen ,La fanciulla del West", ,Il Trovatore", ,La forza del destino" oder , Andre Chénier". Die jeweiligen Tenorpartien sind in meinem Kalender fix eingeplant. Das sind also bereits erfüllte Träume."