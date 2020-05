John Goodman: "Politik ist Showbusiness geworden"

Wie war es für Sie, einen Schauspielerkollegen als Regisseur zu haben?

Das war kein Problem für mich. Ben Affleck war extrem gut vorbereitet, ein perfekter Teamcaptain. Er hat all unsere Vorschläge aufgegriffen und ist auf uns eingegangen. Es hätte nicht besser sein können.

Sie spielen einen Make-up-Spezialisten in Hollywood, der auch gelegentlich für die CIA arbeitet. Könnten Sie sich so ein Doppelleben tatsächlich vorstellen?

Nein. Ich rede nur und bin undiplomatisch. Ich würde da wohl alles falsch machen.

Warum sind Sie Schauspieler geworden?

Ich habe irgendwann entdeckt, dass es das Einzige ist, was mir liegt. Wo ich mich gut und wohl gefühlt habe. Ich habe dann Drama studiert und sagte mir: Du musst den Mut haben und probieren, ob du was taugst in dem Beruf. Ich ging nach New York und dachte, lang werde ich wohl nicht dort sein. Aber Sie sehen ja: Sie haben mich noch nicht ausgemustert.

Sie haben ja eigentlich zwei Karrieren: Eine als Fernsehstar und eine im Kino.

Ich versichere Ihnen: Es ist dieselbe Karriere. Ich erzähle den Leuten nette Lügen, egal, ob auf einer Bühne, vor einer TV- oder einer Filmkamera. Ich kann nur sagen, ich habe einfach gemacht, was angefallen ist. Das, was man mir angeboten hat. Ich habe nie gedacht: Ui, das ist ja Fernsehen. Als man mir die Rolle in der Serie "Roseanne" in den Achtzigern angeboten hat, war es höchste Zeit für mich, mein Leben aus dem Koffer zu beenden. Ich brauchte damals Regelmäßigkeit in meinem Leben.

Hatten Sie auch schlechte Zeiten?

Zum Glück hatte ich nie ganz schlechte Zeiten. Nur die, die ich mir mit meinen Selbstzweifeln und ewigen Ängsten selber bereitet habe. Ich konnte mich immer ganz gut mit Fernsehspots über Wasser halten.

Wie ist es, wenn man schon so lange im Geschäft ist wie Sie? Weiß man schon alles? Wird alles leichter?

Nun, ich kenne inzwischen ein paar Tricks und Abkürzungen, die mein Leben leichter machen. Ich kann etwa sehr gut mit der lähmenden Langeweile zwischen den Takes umgehen. Ich kann da gut abschalten und mich auf andere Dinge besinnen, die für mich wichtig sind. Was allerdings immer beschwerlicher für mich wird, sind Drehs an Orten, die weit weg sind. Ich bin nicht mehr der Jüngste.

Welche Fähigkeiten muss man haben, um sich an der Spitze zu halten?

Viele Vitamine? Perfektes Make-up? Nein, ich weiß es nicht. Es gibt kein Geheimnis für den Erfolg. Ich spiele einfach. Ich mache immer weiter. Ich bin Teil eines Teams und das gern.

Bemühen Sie sich auch aktiv um eine Rolle – wie die in "Argo", die Ihnen auf den Leib geschnitten scheint? Oder gehen Sie nur nach den Angeboten, die Ihnen Ihr Agent vorlegt?

Wenn mir das Drehbuch gefällt, sage ich zu. Und, nein, ich bin nicht der Typ, der ins Büro eines Produzenten marschiert und sagt: Ich bin so gut und so wichtig, gib mir die Rolle. Ich würde nie jemanden bitten, mich zu engagieren. Da bin ich nicht gut darin.

Was hält Sie am Boden?

Die Angst, keine Rollen mehr zu bekommen. Nein, jetzt ohne Scherz: meine Frau, meine Tochter, meine Verbundenheit mit New Orleans. Das hilft mir, normal zu bleiben.

Sie sind jetzt 60 und haben schon alles gemacht, von der TV-Show "Saturday Night Life" bis zu "The Big Lebowski" und den "Flintstones". Könnten Sie sich vorstellen, nicht mehr zu arbeiten?

Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Diesen Sommer habe ich mir einmal für zwei Monate freigenommen und es richtig genossen. Es war das erste Mal, dass ich nicht ständig das Gefühl hatte, ich vergäbe mir eine Möglichkeit, wenn ich eine interessante Rolle nicht spiele. Es war einfach schön. Ich freue mich schon darauf, wieder nichts zu tun.