Vom Niedergang des Western-Helden

Ganz so einfach kann man sich es offensichtlich nicht machen. Schon allein ein Foto, das Viktor Skrebneski am 13. September 1971 in Palm Springs aufnahm, spricht eine andere Sprache: Da sitzt der sieche John Ford – unverkennbar durch die schwarze Augenklappe, allerdings ohne seiner typischen Zigarre – liebevoll eingerahmt von John Huston und Dennis Hopper. Drei Generationen Filmemacher kuscheln hier – und speziell die Anwesenheit von Hippie-Ikone Dennis Hopper, der sich damals gerade zwischen "Easy Rider" und seinem Western "The Last Movie" befand, markiert eben nicht nur Bruch, sondern auch Kontinuität zwischen dem klassischen Hollywood-Meister und den Vertretern des neuen amerikanischen Kinos.

Einmal ganz abgesehen von den grandiosen Ansichten, die Ford auf Monument Valley erschloss – eine Landschaft von filmischer Schönheit, durch die 1969 auch Hoppers "Easy Rider" fuhren. Ford war auch ein Meister einer ökonomische Erzählweise, die ganze Generationen an Regisseuren beeinflusste. Man denke etwa an eine Tischszene in "Stagecoach", wo eine Dame der besseren Gesellschaft nicht neben einem "leichten Mädchen" sitzen möchte. Mit nur wenigen Filmschnitten entwirft Ford ein Gemetzel der Blicke zwischen allen Beteiligten – und einzig der junge John Wayne bekommt nicht mit, wem hier die Verachtung eigentlich gilt.

Oder allein wenn Henry Fonda in "My Darling Clementine" auf einem Sessel schaukelt, sagt das sehr viel aus über seinen Balanceakt am Rande der Zivilisation.