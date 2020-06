John Cage: 100. Geburtstag des Tonkünstlers

Die bewusste Verwendung des Zufalls in der Musik entsprach dabei seiner auf fernöstlicher Weisheit fußenden Philosophie. Dem Zen-Buddhismus folgend, der zur Befreiung von allem materiellen Streben rät, setzte sich Cage nicht mit Bleistift an Klavier und Notenblock, sondern überließ die Struktur seiner Kompositionen dem Muster von Sternkarten, Holzmaserungen, Computerprogrammen oder der Eigenart der mit ihm Musizierenden.

Gemäß der Kunstsicht seiner Zeit strebte Cage an, die Barriere zwischen Kunst und Leben zu durchbrechen und beide Elemente zu vereinen. Aus diesem Anspruch erklärt sich auch der enorme Einfluss des heute ungeachtet aller Bekanntheit wenig gespielten Tonwerkers, zumal er damit renommierte Komponisten wie Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen oder György Ligeti beeindruckte.



Dem Cage`schen Streben, das eigene Leben zu einem Gesamtkunstwerk zu transformieren, konnte und wollte jedoch kaum einer der Apologeten folgen. Die Musik des ausgewiesenen Pilzliebhabers fand stets ihre Ergänzung oder Weiterentwicklung in Gedichten, Essays und Vorträgen, in Hörspielen für den Rundfunk und in Grafiken. Seinen kongenialen Lebenspartner fand Cage darin im 2009 verstorbenen Choreografen Merce Cunningham, den er an der Cornish School of the Arts in Seattle kennengelernt hatte. Über 50 Jahre lang arbeiteten die beiden in zahlreichen Projekten gemeinsam. So fungierte Cage unter anderem als musikalischer Leiter der Merce Cunningham Dance Compay und unternahm mit der Truppe zahlreiche Tourneen. Auch fanden sich Cunningham und Cage 1952 mit Robert Rauschenberg und James Tudor zum ersten Happening der Geschichte zusammen.

Die Bedeutung John Cages bemisst sich heute allerdings weniger an den konkreten Werken, die von ihm überliefert sind. Sie schöpft vielmehr aus den grundsätzlichen Fragen nach Freiheit und Disziplin, Beliebigkeit und Zufall, Kunst und Leben, Gesellschaft, Individuum und Utopie, die der Künstler-Philosoph aufwarf.