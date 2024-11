Johann-Strauss-Museum: Wie wird aus historischem Material ein 3D-Spektakel?

Liverpool hat ein Beatles-Museum, Stockholm ein Abba-Museum und Wien hat? Johann Strauss ist die Antwort der Macher eines neuen Museums im ehemaligen Verkehrsbüro bei der Secession. „Johann Strauss – New Dimensions“ kann ab Donnerstag, 7. November besucht werden.

Auf rund 900 Quadratmetern in zwei Geschoßen wird in sieben „Akten“ Leben und Karriere des Walzerkönigs erzählt. Das beginnt 1825 nicht nur mit dessen Geburt, sondern auch mit dem Wirken von Johann Strauss Vater. Es geht um den erstaunlichen internationalen Erfolg von Johann Strauss in Russland, bei der Weltausstellung in Paris und auf Nordamerikatourneen, um die Frauen seines Lebens und seine Operetten. Aber auch abseits der Walzerseligkeit sollen sich Interessierte bewegen: das Revolutionsjahr 1848 wird nicht ausgelassen, nicht die Verbrennung des Strauss-Archivs durch Eduard Strauss 1907 und auch nicht die von Goebbels 1941 angeordnete Fälschung des Trauungsbuchs, um Strauss vom „Makel“ jüdischer Vorfahren zu befreien. Historische Beratung erhielt das Museum unter anderem von Wolfgang Maderthaner.