Johann Kresnik: Ein Berserker der die Tanzwelt prägte

Vor zwei Wochen noch saß er im Wiener Volkstheater, angriffslustig wie immer und mahnend. Er, Johann Kresnik , der vielfach geschmähte, angefeindete, mit Morddrohungen konfrontierte, vom Skandalregisseur zum Kultstar gewordene Choreograf.

„Wir müssen wütend sein und es bleiben“, rief Kresnik anlässlich der ImPulsTanz-Premiere seines Klassikers „Macbeth“. Da gab und gibt es (denn seine Arbeiten leben immer noch und werden es weiterhin) so genannte „Blutbadewannen“, in denen sich die Menschheit – so sagte Kresnik – begierig suhlt.

Kresnik, 1939 als Sohn eines Bergbauern geboren, war eine Einzelerscheinung in der Theaterwelt, ein hoch angesehener Regisseur und Choreograf, dem manche bis zuletzt trotz vieler Preise mit Skepsis gegenüberstanden.