Jössas! Satirische Rückschau auf 2018 von Guido Tartarotti

Andreas Gabalier fordert die Todesstrafe für Gabalier-Kritik und könnte sich den Berufstitel Reichs-Rock’n’roller zulegen.

Eine Amerikanerin heiratete einen Engländer. Die Welt fiel in milde Hysterie.

Außenministerin Karin Kneissl ging keine Sicherheitsbindung mit Herrn Atomic ein, sondern heiratete Wolfgang M.. Wladimir Putin besuchte die Hochzeit einen Tanz lang und wurde dadurch zum Blitz-Kneissl.

Die Politik wird überall immer schneller – Christian Kern presste seine geplanten zehn Dienstjahre in zwei. Am Ende wusste Kern nicht mehr, wovon er gerade zurückgetreten war.

Die FPÖ möchte, dass Volksbegehren ab 250.000 Stimmen zu einer Volksabstimmung führen müssen. Das Volksbegehren gegen das Rauchen in Lokalen bekommt knapp 900.000, das Frauenvolksbegehren knapp 500.000 und das ORF-kritische Volksbegehren 320.000. Die Volksbegehren werden von der Politik umgehend endgelagert. Vermutlich deshalb, weil es zu viele Stimmen waren – 250.000 hatte es geheißen, nicht 900.000.

Ein pensionierter Oberst hat für die Russen spioniert und Geheimnisse des österreichischen Bundesheeres verraten. Alle beide.

In Wien gibt es Aufregung um den schiachen Christbaum auf dem Rathausplatz. Der Christbaum ist groß, aber ein wenig zernepft, also der Minister Fassmann unter den Bäumen. Dann wird er mit künstlichen Ästen behübscht. Jetzt hat er eine tolle Frisur und redet nicht viel – ist also der Sebastian Kurz der Bäume.

Die Regierungsparteien überziehen das gesetzlich festgelegte Wahlkampfkosten-Limit deutlich. Minister Kickl rechtfertigt den Gesetzesbruch: Er sei nützlich für Österreich, denn das Geld fließe ja in den Wirtschaftskreislauf. Falls Sie also Lust auf eine Unterschlagung oder einen Diebstahl verspüren, tun Sie sich keinen Zwang an – es ist gut für die Wirtschaft.

In Wiener Neustadt gibt es wieder die Baby-Expo mit dem beliebten Väter-Wickel-Wettbewerb. Nun, die Gesellschaft überaltert, es kann also kein Fehler sein, das Wickeln der Väter zu üben.