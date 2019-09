Joaquin Phoenix als "Joker“: Lächeln nicht vergessen!

Das Filmfestival in Venedig nähert sich seiner drückend heißen Halbzeit. Viel wird darüber geredet, welche Stars über den Roten Teppich marschieren – und welche nicht. Dass der polnisch-französische Regisseur Roman Polanski nicht persönlich am Lido aufkreuzen würde, muss auch Festivalchef Alberto Barbera klar gewesen sein, als er dessen neuen Film „ J’accuse“ („An Officer and a Spy“) in den Wettbewerb einlud. Dem mittlerweile 86-jährigen droht bei einer Auslieferung an die USA eine Anklage wegen Vergewaltigung, ein Umstand, der bereits im Vorfeld große Kontroversen rund um Barberas Einladungspolitik nach sich gezogen hatte ( der KURIER berichtete). Polanski verzichtete auf einen riskanten Besuch und ließ dafür seinen Film sprechen: „ J’accuse“ („An Officer and a Spy“) rekapituliert in einem zügig erzählten Politdrama den historischen Skandal um die sogenannte Dreyfus-Affäre.