Joanne K. Rowling unterhält Fans mit Worträtsel

Die britische Schriftstellerin Joanne K. Rowling (49, " Harry Potter") hat ihre Anhänger mit einem Worträtsel tagelang in Atem gehalten. Am Montag hatte sie "Cry, foe! Run amok! Fa awry! My wand won't tolerate this nonsense" getwittert. In sozialen Netzwerken wurde daraufhin spekuliert, die Autorin arbeite an einem neuen Buch, das mit Harry Potter zu tun habe.

Am späten Dienstagabend löste ein Fan das Anagramm, das durch Umstellen von Buchstaben entstanden war: " Newt Scamander only meant to stay in New York for a few hours..." ist die Lösung, wie Rowling bestätigte.

Wieder einmal hat die Autorin damit mit einem geschickten, PR-Trick auf sich aufmerksam gemacht: Der Satz ist ein Hinweis auf einen Film, der 2016 in die Kinos kommen soll und auf Rowlings Buch "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" basiert. Für dieses Buch war die Autorin in die Rolle des Zauberers Newt Scamander geschlüpft, unter dessen Namen sie das fiktive Lehrbuch aus der Zauberschule Hogwarts verfasst hatte. Rowling schreibt das Drehbuch zu dem Film.