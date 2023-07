Joachim Meyerhoff weiß: „Überall lauert die Katastrophe“

Vergangenen Herbst begeisterte Joachim Meyerhoff im Theater im Park mit berührenden Texten. Es begann zu regnen, doch das Publikum blieb sitzen. Und so gab der Schauspieler noch eine komische Geschichte zum Besten. Denn sie spielt in Wien. Und dann erzählte er, wie er als Luftgeist Ariel im „Sturm“ immer wieder eine sechs Meter lange Stange hinunterrutschen musste. Um in den Schnürboden zu gelangen, nahm er den Lift – und blieb stecken.

Nun ist Meyerhoff, viele Jahre Star der Burg, wieder in Österreich. Am Sonntag (23. Juli) „philosophiert“ er um 11 Uhr bei den Festspielen Reichenau mit Intendantin Maria Happel über „Stürmische Zeiten“.