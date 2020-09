Jimi Hendrix: Von der Tragik, ein Genie zu sein

Immer hartnäckiger wird die Forderung, die Klischees des Entertainers zu erfüllen. Der Schwarze, der, dem Vorurteil entsprechend, sexuelle Bereitschaft bühnenreif zelebriert. Einer, der in bunten Klamotten die Saiten mit den Zähnen zupft, seine Stratocaster mit Benzin übergießt und in Flammen aufgehen lässt oder mit dem Instrument im Nacken die Sensationsgier seiner Fans befriedigt. Von Konzert zu Konzert gehetzt, sichtlich ermüdet, kommt Hendrix zur Erkenntnis: „Ich will kein Clown, keiner von diesen Rockstars mehr sein, die irgendwann fett werden. Ich will richtige Musik machen.“

Der Tod kommt dazwischen, setzt aber der Tragik kein Ende. Hemmungslos wird zunächst alles in teils miserabler Tonqualität auf den Markt geschmissen, was der Nachlass hergibt. „Es sind sogar Sachen unter dem Namen Hendrix erschienen, auf denen er nicht mitgewirkt hat“, weiß der Wiener Reinhart Probst. Derartige Irreführungen haben in seiner Sammlung, der wohl größten Österreichs, keinen Platz. Auf 1.200 Singles, LPs und CDs aus aller Welt steht Hendrix. Und Hendrix ist selbstverständlich auch drinnen.

Ob er am 22. Jänner 1969 im Wiener Konzerthaus war? „Ich war 13 und durfte nicht hin.“ Also hat er an diesem Abend getan, was er heute noch mit Vorliebe tut: „Ich habe eine Hendrix-Platte aufgelegt. “