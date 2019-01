"Jetzt müssen wir auf morgen warten“ im Kosmos Theater

„Jetzt müssen wir auf morgen warten“ ist ein Abend voller Selbstbetrachtungen, Selbstmitleid, Selbstverleumdung sowie Selbstzweifel: Wie ist man eigentlich in dieses „scheiß Leben“ geraten? Schuld an der frustrierenden Situation sind natürlich die anderen: die Männer, die „einfach behindert sind“. Oder die eigenen Eltern, die einen zu dem gemacht haben, was man jetzt ist – nämlich fett und unglücklich. Oder ist gar „die Bitch“ daran schuld, die einem ständig ihr perfektes Familienleben vorspielt?

Die wütende Frauen-Selbsthilfegruppe sucht nach Antworten – und weiß dabei zu unterhalten: Die Pointen sitzen. Der inhaltlich etwas (mit Klischees) überladene Abend wird getragen von den glänzenden Darstellerinnen und der auf der Bühne musizierenden Clara Luzia.

Am Ende des Stücks steht die Frage: Wann beginnt endlich der Spaß im Leben? Vielleicht schon morgen. Wenn nicht: Nicht nörgeln. Immer schön lächeln! Lächeln hilft. Weinen aber auch.

Info: „Jetzt müssen wir auf morgen warten“ – am 1., 2., 5., 6., 7. und 8. Februar im Kosmos Theater.