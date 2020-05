Jessica Hausner: Von der Sehnsucht, die jeder kennt

In Ihren streng gerahmten Bildern wirkt Henriette manchmal wie ein Teil der Innenausstattung, wie ein Möbelstück.

Das Bild, das ich von dieser Gesellschaft entwerfe, ist einem Schachspiel ähnlich, wo die Player nach gewissen Mustern vorgehen. Die Protagonisten sind Marionetten in einem Theaterstück, wo vorgegeben ist, was sie reden und tun sollen. Alles wirkt ein bisschen fotomäßig arrangiert, wie bei einem Familienfoto – mit dem Hund in der Mitte. Die Absicht dahinter ist, die Fremdbestimmtheit der Personen visuell sichtbar zu machen. Selbst der Hund ist so wohlerzogen wie die Familie – und das ist auch lustig daran.

Worin liegt für Sie die Gegenwärtigkeit Ihres Films?

Mein Film handelt von einem wohlbekannten menschlichen Zustand: Man steckt in seiner eigenen Haut und kann fast gar nicht heraus. Darum haben die Personen auch so große Schwierigkeiten, einander wirklich näherzukommen. Aber dieses Alleinsein ist eine condition humaine: Das gilt heute genauso wie damals.