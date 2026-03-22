Jennette McCurdys "Half His Age": Witzig, wütend, unangenehm

Mit der Nickelodeon-Serie "iCarly" wurde Jennette McCurdy in den 2000ern zum Kinderstar, erreichte in der Rolle der aufmüpfigen Sam Puckett ein junges Millionenpublikum. Dabei wollte sie das alles nie. Mit 24 Jahren beendete sie ihre Schauspielkarriere und begann zu schreiben. 2022 erschien ihre schockierende Autobiographie "I’m Glad My Mom Died", in der sie ihr Aufwachsen mit einer psychisch instabilen Mutter schilderte, die sie ins Showbusiness drängte; McCurdy berichtete von Missbrauch, Suchtverhalten und Essstörungen. Nun hat die 33-Jährige mit "Half His Age" ihren ersten Roman vorgelegt.

Wer McCurdys Geschichte kennt, wird Anleihen daran finden. An die Stelle der kontrollierenden Mutter tritt hier eine abwesende. Protagonistin ist die 17-jährige Waldo aus Alaska, die sich auf sich allein gestellt um Schule, Nebenjob und Abendessen aus der Mikrowelle kümmert, abends Online-Warenkörbe mit Fast Fashion füllt und Zuckerpeeling "in jede Pore schrubbt", denn: "Ein Frauenkörper kann nie genug abgeschabt und abgetragen werden." Manipulative Affäre All das macht sie auch, um ihrem Englischlehrer Mr. Korgy zu gefallen (auch die Autorin selbst hatte einst eine Beziehung zu einem älteren Mann). Waldo stellt sich vor, wie sie über die Haare auf seinem Bauch leckt, landet bald mit ihm in der Abstellkammer. Explizit beschreibt McCurdy das Begehren der Teenagerin. Das ist unterhaltsam zu lesen, gleichzeitig bleibt stets spürbar, wie sehr Waldo unter der manipulativen Affäre und der Ungleichheit in Bezug auf Alter, Status und Klasse leidet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Aufbau Jennette McCurdy: „Half His Age“ Übersetzt von Olivia Kuderewski. Blumenbar. 331 Seiten. 25,50 Euro

Dass es keine Beziehung auf Augenhöhe ist, darüber macht sie sich jedoch keine Illusionen: "Ich bin es gewohnt, dass die Person, mit der ich zusammen bin oder mit der ich schlafe oder was auch immer treibe, mir sagt, was ich alles kennen sollte, anstatt zu versuchen, mich kennenzulernen. Das ist einfach die Art, wie Männer oder Jungs oder beide kommunizieren."