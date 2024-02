Jeff Koons lässt seine Kunst zum Mond fliegen

Nach einer Startverschiebung soll es am Donnerstag, den 15. 2. so weit sein: Nach mehreren gescheiterten Versuchen will ein weiteres US-Unternehmen die erste kommerzielle Mondlandung schaffen. Mit dabei sein soll das "erste Kunstwerk, das auf dem Mond installiert wird": Der US-Künstler Jeff Koons, ein Freund spektakulärer Projekte, hat 125 kleine Skulpturen an Bord des Mondlandegefährts geschafft, die in einer Art Vitrine aufbewahrt werden und am Erdtrabanten installiert werden sollten. Die Skulpturen - kleine Nachbildungen des Mondes, die bedeutenden Persönlcihkeiten gewidmet sind - sind Teil des Projekts "Moon Phases", das der Künstler 2022 auf den Weg gebracht hatte. Es umfasst noch weitere, größere Skulpturen, die Sammlern auf der Erde verkauft werden, sowie NFT-Zertifikate, die einen Besitzanspruch auf die Werke im Weltall verbriefen sollte.