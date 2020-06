"Jedermann" stirbt drinnen noch schöner

Überhaupt: Großartige Schauspieler sind das! Ein unerwarteter Höhepunkt: Lina Beckmann als "Gute Werke", welche schwingenden Lumpen-Rocks hemmungslos mit Jedermann flirtet. Im ebenso komischen wie packenden Dialog zwischen beiden wird Jedermanns wahres Versagen im Leben offenbar: Er hat vergessen zu lieben.

Grandios bösartig-witzig: Peter Jordan als Guter Gesell/Teufel. Von feister Bedrohlichkeit: Ben Becker als Tod. Birgit Minichmayr ist als Buhlschaft auch heuer kein Publikumsliebling, dabei entfaltet ihre Skizze einer heutigen, nüchtern ihre Chancen abwägenden Frauenfigur gerade im Festspielhaus einen besonderen Reiz. Auch in den übrigen Rollen wird stark gearbeitet.

Hervorgehoben seien die entzückend und sehr gut spielenden "Riederinger Kinder" und das Musikensemble Ars Antiqua Austria, welche dem Spiel Rahmen und Atmosphäre geben.

Das Ende hat man so faszinierend dicht in Salzburg wohl noch nie gesehen. Ohne falsches Weihespielpathos wird klar: Gott gibt Vergebung nicht, weil man sie verdient – sondern er verschenkt sie. Gott ist kein Geschäftsmann. Nicht genau abgerechnete gute Taten führen in die Erlösung, sondern Glaube und Vertrauen. Eigentümlich: Das ist ein radikal Luther’scher Gedanke mitten im katholischen Belehrungsstück. Man darf schon gespannt sein, was die Neuinszenierung nächstes Jahr in dem Stoff so findet.