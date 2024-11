"Jedermann" mit zweiter Chance

Regisseur Werner Sobotka und Niklas Doddo haben die Geschichte für die Kammerspiele grundlegend umgeschrieben und ein sehr geschmeidiges Familienstück daraus gemacht. Das Stück spielt jetzt 1965. Hier ist ein kleiner Fehler zu bemerken: Eine Figur singt eine Zeile aus „All You Need Is Love“ von den Beatles – das Lied wurde aber erst 1967 geschrieben. Wurscht.

Aus Ebenezer Scrooge wurde eine Ebenita. Sie sieht aus wie Meryl Streep in „Der Teufel trägt Prada“. Die Bühne (Judith Leikauf und Karl Fehringer) zeigt ein Büro – die Einrichtung signalisiert: Sechzigerjahre.

Es ist Weihnachtsabend. Scrooge, Besitzerin eines Warenhauses, hat wenig Verständnis für die weihnachtlichen Gefühle ihrer Mitarbeiter und kündigt Angestellte. Schließlich alleine geblieben, fällt sie in tiefen Schlaf – und erhält Besuch von ihrem verstorbenen Kompagnon.