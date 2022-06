Jean-Louis Trintignant: Ein Schauspiel-Star, der durch Haneke legendär wurde

In jedem Fall zeigte sich Trintignant von der Zusammenarbeit mit dem österreichischen Regisseur so begeistert, dass er ihm das Versprechen abnahm, in seinem nächsten Film wieder mitspielen zu dürfen. Was er auch tat – in Hanekes „Happy End“ (2017).

Ursprünglich wollte Jean-Louis Trintignant, geboren 1930 in Piolenc, Frankreich, wo er einer Industriellenfamilie entstammte, Rennfahrer werden – „doch dafür war ich nicht geeignet“. Die Schauspielschule besuchte er angeblich nur, um seine „beinahe krankhafte Schüchternheit“ zu überwinden: „Dort stellte sich heraus, dass da mein wahres Talent liegt.“

Seinen Durchbruch erzielte Trintignant mit Roger Vadims Film „Und immer lockt das Weib“ (1956), in dem er den verklemmten Ehemann von Brigitte Bardot spielte. Zu seinen populärsten Werken aber zählt der Nouvelle-Vague-Klassiker „Ein Mann und eine Frau“ (1966) von Claude Lelouch, in dem Trintignant als verwitweter Rennfahrer auf die ebenfalls verwitwete Anouk Aimée trifft.