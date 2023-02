Jean Egger im Lentos: Ein Reisender – durch Länder und Stile

Schnell. Intensiv. Und revolutionär. So könnte man verkürzt das Leben von Jean Egger zusammenfassen. Der als Hans Egger 1897 in Hüttenberg in Kärnten geborene Maler verließ für damalige Verhältnisse relativ früh seine Heimat, um in nur wenigen Jahren zu einem der bedeutendsten Künstler der Zwischenkriegszeit aufzusteigen. Während in Frankreich seine Arbeiten beklatscht und gekauft wurden, interessierte sich in Österreich kaum jemand dafür. Oder besser gesagt: Eggers Bilder wurden hierzulande sogar lange Zeit negativ zensiert. Nachzulesen ist das in Textenpassagen aus alten Zeitungsartikeln, die die Ausstellung im Linzer Kunstmuseum Lentos begleiten.