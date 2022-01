Janine Jansen: Jede Stradivari "hat eine eigene Stimme"

Der Mythos Stradivari sei nur schwer in Worte zu fassen, meint die Geigerin Janine Jansen. „Etwas Magisches“ nennt sie das Besondere dieser Violinen. „Außergewöhnlich ist, dass jede Strad eine eigene Stimme hat. Und das, wenn man bedenkt, dass sie von einer Person gebaut worden sind“, so Jansen.

Geraten sie in die richtigen Hände, verwandeln sie sich in Sänger, wie Jansen, eine der Besten ihres Fachs, jüngst virtuos auf dem Album „12 Stradivari“ dokumentierte. Dem Titel gemäß nahm sie für das Label Decca den Klang legendärer Violinen auf. Initiator dieses Projekts ist Steven Smith, Geschäftsführer des Londoner Geigenhändlers J & A Bear Ltd. Eine „auditive Ausstellung“ nennt er die gesammelten Einspielungen.

Ein forderndes Unterfangen wäre es im sogenannten Normalbetrieb geesen. Jahre hatte dessen Vorbereitung in Anspruch genommen. Doch dann, als die Zeit der Umsetzung in der britischen Hauptstadt kam, hatte Corona die Welt lahm gelegt. London befand sich im Lockdown, als Jansen und Antonio Pappano zur Aufnahme in der Cardogan Hall, der Residenz des Philharmonia Orchestras, anreisten.