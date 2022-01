Eine Stradivari für jedermann und für immer

Wie viele Generationen diesen Klang aber noch erleben werden, weiß niemand. Thomas Koritke von E-Instruments in Deutschland will diesen Klang für die Nachwelt bewahren – durch Digitalisierung. 2019 hatte er die Verantwortlichen im Museo del Violino in Cremona von seinem Vorhaben überzeugt. Das italienische Start-up Audiozone Studios, die Stadt Cremona und das internationale Netzwerk „Friends of Stradivari“ unterstützten das Projekt. Vier Instrumente wurden vom Museum ausgewählt: die Violinen Antonio Stradivari „Vesuvius“ 1727, die Guarneri del Gesù „Prince Doria 1734, die Bratsche Girolamo Amati „Stauffer“ 1615 und das Cello Antonio Stradivari „Stauffer“ 1700.

Vier Musiker spielten jeden Ton in sämtlichen Varianten. Fünf Wochen, von 7. Jänner bis 9. Februar 2019, hatten sie dafür Zeit. 32 Mikrofone waren im Auditorium Arvedi im Violin-Museum in Cremona positioniert. Das Problem: Diese Geräte waren so sensibel, dass sie nicht nur die Töne im Saal aufnahmen, sondern jeden Schritt auf dem Kopfsteinpflaster der umliegenden Straßen. Also Sperre. Nicht genug damit. Auch die Bewohner waren zur Ruhe angehalten. Sogar der Aufprall eines Trinkglases in einer der benachbarten Bars wurde von den Mikros dokumentiert. Einzige Lösung: alles still zu legen.

Ausgerechnet jene Stadt, die ein Jahr später zu einem der Epizentren der Pandemie in Italien werden sollte, musste die ersten Lockdown-Erfahrungen machen.

Um die 100.000 Töne wurden dokumentiert. Doch es geht um mehr als um ein digitales Klangarchiv, „es geht um Demokratisierung“, erklärt Koritke. Jeder Komponist soll durch dieses Projekt die Möglichkeit haben, den Klang einer Stradivari für seine Tonschöpfungen zu verwenden. „Denn diese Instrumente werden im Museum aufbewahrt und dort auch gespielt, aber als Musiker oder als Komponist hat man keinen Zugriff darauf. Indem wir die Töne digitalisieren, schaffen wir weltweit die Möglichkeit, den Klang für Kompositionen einzusetzen.“