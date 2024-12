Jane Austen in der Scala: Schlau, komisch, berührend und reizend

Viel Spaß!

Rüdiger Hentzschel (Regie und Raum) hat mit sicherer, eleganter Hand inszeniert. Fünf Dienstbotinnen erzählen hier die Geschichte, indem sie abwechselnd in alle Rollen schlüpfen. Anaïs Marie Golder, Clara Lou Kindel, Henrietta Rauth, Soi Schüssler und Katharina Stadtmann spielen großartig und haben sichtlich viel Spaß an der Sache, was sich auf die Zuschauer überträgt.

Gesungen wird auch, und zwar ziemlich gut, etwa „Something“ von den Beatles, „You’re So Vain“ von Carly Simon oder, ja, es muss sein, „Last Christmas“ von Wham.

Fazit: Ein herrlicher Theaterabend, der bestens auf hohem Niveau unterhält.

KURIER-Wertung: Viereinhalb Sterne