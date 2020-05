Mit der Stimme von Mr. Brown

James Brown duldet kein "Du", nicht mal von seinen Freunden. Er nennt sich ausschließlich "Mr. Brown" – und manchmal klingt es wie eine gefährliche Drohung.

Mit abschätzigem Blick mustert Mr. Brown einen jungen Briten, der ihm gerade vorgestellt wurde: "Mick Jagger", sagt Mr. Brown mit gedehnter Stimme: " Mick Jagger, ha?" Und dann fegt er den Rivalen mit einer tollen Musik-Show von der Bühne.

James Brown, "Godfather of Soul", "Minister of Funk" und Sänger von "Sex Machine": In "Get on Up" (Kinostart: Donnerstag) erzählt Regisseur Tate Taylor die Lebensgeschichte von James Brown, einem der bedeutendsten Pop-Musiker des 20. Jahrhunderts. Und niemand anderes als Mick Jagger trieb das Projekt voran und trat als Produzent auf.

Wenn etwas in "Get on Up" so richtig gut ist, dann sein Hauptdarsteller: Chadwick Boseman als James Brown ist schlicht sensationell. Boseman versucht nicht einfach, James Brown nachzuahmen. Seine Spiel ist nicht Mimikry, sondern Anverwandlung, Neuinterpretation und kongeniale Performance. Als hätte er sein ganzes Leben nichts anderes gemacht, spielt er den Funk-Soul-Brother im Alter zwischen 16 und 60. Im Gold-Overall tänzelt Boseman wie besessen über die Bühne als wären seine Beine elektrifiziert und springt mühelos in die Grätsche. Kein Zweifel, der Mann hat den Groove.

"Als meine Schwester hörte, dass ich James Brown spielen sollte, meinte sie sofort: ,Du kannst doch gar nicht tanzen. Wie willst du das machen?‘", erzählt Chad Boseman, 37, aufgeräumt im KURIER-Interview: "Ich habe mich nicht um die Rolle gerissen. Zuletzt spielte ich in dem Film ,42‘ den Baseball-Player Jackie Robinson und wollte nicht noch ein Biopic drehen. Diese Wahl erschien mir als keine sonderlich kluge Entscheidung."

Mittlerweile wird Chad Boseman als Oscar-Kandidat gehandelt.