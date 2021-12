James-Bond-Nachfolge: Wird 007 nicht-binär?

Daniel Craig ist Geschichte, die Suche nach einem James-Bond-Gesicht läuft. Das Blut manchen Fans gerät in Wallungen, wenn spekuliert wird, dass 007 künftig gar weiblich sein könnte. Produzentin Barbara Broccoli, die die Bond-Zukunft mitentscheidet, steht jedoch auch einer anderen Idee "offen" gegenüber: Dass nämlich Bond künftig "non-binär", also nicht männlich oder weiblich sein könnte: "Wer weiß, ich denke es ist offen, wissen Sie? Wir müssen nur den richtigen Schauspieler finden." Das sagte sie laut NME in einem Podcast. Der nächste Bond aber werde ein Mann sein, bekräftigte sie.