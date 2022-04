James Bond hat zu wenig Sex, findet Paul Verhoeven

Regisseur Paul Verhoeven hat sich einen Namen damit gemacht, seine Filme mit relativ expliziten Sexszenen zu würzen: „Basic Instinct“ ist in dieser Hinsicht legendär, in seinem jüngsten Werk "Benedetta" geht es um lesbische Nonnen. In einem Interview, das der 83-jährige nun der „Sunday Times“ zur Promotion des Films gab, machte der Regisseur seinem Ärger über die Prüderie Luft, die aus seiner Sicht in Mainstream-Filmen um sich greift.

Besonderses Ziel: Der ehemalige Frauenverführer James Bond. Verhoeven findet es skandalös, dass die jüngsten Bond-Filme keine Erotikszenen mehr zuließen: Gab es solche noch in "Casino Royale", dem Debüt des Langzeit-B ond Daniel Craig, so fehlten diese im letzten Streifen "No Time to Die".