James-Bond-Gegenspieler "Beißer" gestorben

Der als James-Bond-Gegenspieler "Beißer" (Jaws) bekannt gewordene Schauspieler Richard Kiel ist tot. Wie die Los Angeles Times und das Promiportal TMZ.com berichteten, starb Kiel am Mittwoch in einem Krankenhaus im kalifornischen Fresno im Alter von 74 Jahren. Eine Todesursache sei nicht genannt worden.

Der mehr als 2,10 Meter große Hüne redete in den beiden Bond-Filmen nur in Ausnahmefällen, zeigte aber gern sein furchterregendes Gebiss, mit dem er zur Not auch Stahl knacken konnte. Kiel hat in "Der Spion, der mich liebte" (1977) und "Moonraker - streng geheim" (1979) die undankbare Aufgabe, immer wieder auf 007 loszugehen.