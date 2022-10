Der Chefdirigent der Bamberger Symphoniker, Jakub Hrusa, wird neuer Musikdirektor des Royal Opera House in London. Der 41-jährige tschechische Dirigent übernehme den Posten im September 2025, teilte das bedeutendste britische Opernhaus am Dienstag mit.

Folgt auf Antonio Pappano

Hrusa ist seit September 2016 Chefdirigent der Bamberger Symphoniker. Er folgt in London auf Antonio Pappano, der am Ende der Saison 2023/2024 nach 22 Jahren seinen Abschied nimmt. Hrusa wird nach Rafael Kubelik (1914-1996) der zweite Tscheche auf dem prestigeträchtigen Posten sein.

Gastauftritte gingen voran

Hrusa hatte am Königlichen Opernhaus in London bereits als Gastdirigent die Aufführungen von "Carmen" (2018) und "Lohengrin" (2022) dirigiert. Er habe immer von einem langfristigen Engagement an dem Haus geträumt, das die höchsten Maßstäbe setze, teilte Hrusa nun mit. Er liebe London als einen Lebens- und Arbeitsort und wolle die Stadt an der Themse nun auch zu seiner künstlerischen Heimat auf dem Gebiet der Oper machen.

Hrusa begann mit dem Dirigieren am Gymnasium in seiner Heimatstadt Brünn (Brno). Er studierte an der Prager Musikhochschule HAMU. Im Herbst 2004 trat er erstmals mit der Tschechischen Philharmonie auf, deren Hauptgastdirigent er derzeit ist.