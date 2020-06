"Jakob Lenz" mit Markus Meyer in Salzburg

Und dem Schweizer Musikkollektiv Schi-Lunsch-Naven, das seine Zithermusi und die Kirchen­liadln mit schrägen, schrillen Tönen durchschrammt: In Lenzens Kopf findet Harmonie keinen Klangraum mehr. Alles wird da Instrument. Der gesamte Oberlin’sche Hausrat. Sowie eine die Bühne von Aurel Lenfert dominierende Holzachterbahn. Sie dient Meyer als Fluchtort im Haus, als Gebirge; an ihr arbeitet sich der Schlagzeuger mit den Sticks ab. Montagnes Russes nannten die Franzosen einst die Achterbahn – und Cornelia Rainer ihre Truppe. Obwohl all das stimmig ist, stimmt irgendwas an diesem Abend nicht. Rainer, die 2009 als Dramaturgin mit Salzburgs Schauspielchef Sven-Eric Bechtolf seinen großen " Richard II."-Monolog erarbeitete, gerät hier vieles zu statisch. Zu – pardon! – altbacken. Die Oberlins ( Manfred Böll und Gertrud Roll) samt Magd ( Karola Niederhuber) 90 Minuten lang mit offenem Mund den Irrsinn bestaunen lassen, ist ein wenig zu wenig. Meyer findet keinen Mitspieler, an dem er sich reiben könnte. So bleibt er auch als Darsteller ein "Unangepasster" im System. Ein Einzelkämpfer eben.

KURIER-Wertung: **** von *****