Jakob Lena Knebl wird Professorin für Transmediale Kunst

Es ist eine Weichenstellung im österreichischen Kunstwesen mit nachhaltigen Wirkungen: Denn prominente Lehrende an den Kunstuniversitäten, insbesondere in den zeitgenössischen Feldern, prägen die Szene nicht nur mit ihrem eigenen Werk, sondern auch durch die Absolventinnen und Absolventen. Brigitte Kowanz, die lange die Leitung der Abteilung "Transmediale Kunst" an der Universität für Angewandte Kunst innehatte, ist ein Beispiel dafür. Die Lichtkünstlerin und Biennale-Vertreterin verabschiedet sich nun nach rund 25 Jahren als Professorin an der Angewandten in den Ruhestand.

Nun hat die Universität für angewandte Kunst Wien die Berufung von Jakob Lena Knebl als neue Professorin für Transmediale Kunst bekannt gegeben. Die umtriebige und vielschichtige Künstlerin wird am 1.10.2021 - also zu Beginn des neuen Studienjahres - ihre Tätigkeit an der Angewandten aufnehmen, hieß es in einer Aussendung.