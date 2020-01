"JaJaJa"-Festival: Eine nordische Affäre im WUK

Die Pop-Quellen im Norden Europas sind reichlich gefüllt. In diesem Sammelbecken der Kreativität fischen die Verantwortlichen des Festivals „ JaJaJa“ jährlich nach dem möglichen „next big thing“. Und da Talent nur die halbe Miete ist, muss man den Nachwuchs auch fördern, ihm die nötige Spielzeit geben und Aufmerksamkeit schenken. Dafür wird er auf Reise geschickt. Am Freitag (31.1.) ist Wien das Ziel – genauer gesagt das WUK, wo das Schaulaufen bereits zum elften Mal ausgetragen wird.



Dabei kommt es zu einem Wiedersehen von bekannten Gesichtern: Pernille Smith-Sivertsen und Esben Andersen wagen nämlich unter dem Namen Blondage einen Neubeginn. Nachdem das dänische Paar in den vergangenen Jahren als Rangleklods mit bedrücktem Electro-Pop auf sich aufmerksam machte, folgt nun die Weiterentwicklung. Diese klingt gut gelaunt, deutlich entspannter und luftig-locker. Man hört Trap- und Disco-Beats in Kombination mit R’n’B-Gesang.