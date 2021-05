Ja, Panik: Von der Utopie zur Dystopie und zurück

„Ich habe das Tröstende daran an mir selbst bemerkt“, erklärt Spechtl im KURIER-Interview. „Als wir die ,Libertatia´-Platte fertig hatten, ging es mir persönlich gar nicht gut. Ich hatte das Gefühl, alles, was ich mir an Schönem für die Welt ausmalen konnte, alle positive Energie, die ich hatte, in diese Songs gesteckt und damit von mir weg geschrieben zu haben. Diesmal habe ich all diese Ideen, wie der Wahnsinn, in dem wir leben, schlecht ausgehen könnte, aufgeschrieben. Und das war befreiend für mich. Ich hoffe, dass ,Die Gruppe' so auch auf andere wirkt. Die Platte ist zwar dunkel, aber sie nimmt die Hörer ernst. Vielleicht können sie ja auch alle dahin gehenden Sorgen in den Kosmos der Songs verbannen und sie deshalb als aufbauend empfinden.“