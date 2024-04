Ja, Panik fegten im Triumphzug durch das Wiener Konzerthaus

Am Ende wird das Konzert von Ja, Panik spektakulär gewesen sein. Aber es beginnt wunderbar unspektakulär. Vermutlich um die Orchester-Veranstaltung im großen Saal nicht zu stören, ist es schon fast 22 Uhr, als Sänger und Hauptsongwriter Andreas Spechtl und seine Freunde auf die Bühne des Mozartsaals des Wiener Konzerthauses kommen – alle in schwarz gekleidet, spärlich beleuchtet.

Spechtl begrüßt das Publikum und wünscht „Viel Spaß“, bevor die österreichische Indie-Rock-Band mit „Fascism Is Invisible (Why Not You?)“ beginnt. Der Song des neuen Albums „Don’t Play With The Rich Kids“ ist gemütlich in Tempo und Intensität. Er bietet mit dem einnehmenden Refrain einen spielerischen Einstieg in das von linkspolitischen Gedanken geprägte Universum von Ja, Panik, bei dem Spechtl oft philosophisch den Kapitalismus und das gesellschaftliche Zeitgeschehen hinterfragt.

Auch „Lost“ danach beginnt sanft, legt aber mitten drin mit einer genauso wuchtigen wie hymnischen Rockattacke los. In der Folge konzentrieren sich Ja, Panik auf die Songs von „Don’t Play With The Rich Kids“, und das ist gut so.