"Italien um 1900": Eine Reise durch die Vergangenheit

Die zahlreichen Abbildungen im Buch dokumentieren aber auch die Entwicklung der Fotografie, lassen den Beobachter in Zeiten blicken, in denen zum Beispiel in Neapel noch auf offener Straße gekocht, gegessen und Wäsche gewaschen wurde.

Schwelle zur Moderne

Wer das Land in all seiner noch rohen, noch nicht industrialisierten Pracht und Grandezza sehen m√∂chte, der wird mit den Bildern und Aufnahmen des Bildbandes "Italien um 1900" aus dem Hause Taschen seine Freude haben. Es offenbart sich darin ein Italien, das an der Schwelle zur Moderne steht und doch noch einen jahrhundertealten Traum zu tr√§umen scheint. "Die Bilder f√ľhren den Betrachter zu den Urspr√ľngen des fotografischen Italienbildes und lassen Narrative und Mythen deutlich werden, die weit in die Vergangenheit zur√ľckreichen und unsere kollektiven Vorstellungen bis heute pr√§gen", steht im Pressetext.