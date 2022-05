Isabelle Huppert: "Tschechow hätte diesen Krieg nicht gemocht“

Wer ist sie also, die Gutsbesitzerin Ljubow?

Sie ist so vielfältig. Sie kann in einer Sekunde ansatzlos von einem Gefühl zum anderen wechseln, sehr lustig sein und sehr traurig, melancholisch und sehr witzig und sehr verrückt! Man kann nichts erwarten. Tschechows Charaktere lassen sich nie ein begrenzte Muster einkerkern. Sie ändern sich von einer Produktion zur nächsten. Und Tiagos Inszenierung ist sehr persönlich.

Inwiefern?

Er vermeidet jede Konvention, jeden Samowar oder sonstige realistische Darstellungen von Tschechows Universum. Seine Inszenierung ist abstrakter: Auf der Bühne sind all dieses Sessel, auf denen wir stehen und sitzen können und die wir zusammenstapeln, um dieses große... ich weiß nicht ... Ende der Welt zu zeigen. Als Schauspieler sind wir so frei wie möglich. Und das ist es immer, was man will.