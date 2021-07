Literatur-Nobelpreisträger Seamus Heaney gestorben

Mit Seamus Heaney ist am Freitag der bedeutendste Vertreter der zeitgenössischen anglo-irischen Lyrik gestorben, der sich vor allem als literarische Stimme im Nordirlandkonflikt einen Namen gemacht hat. Die außergewöhnliche Dichterkarriere Heaneys wurde 1995 mit dem Literaturnobelpreis gekrönt.

Seamus Heaney sei am Freitagmorgen nach "kurzer Krankheit" in einem Spital in Dublin gestorben, teilte seine Familie in einer Erklärung mit. Heaney war verheiratet und hatte zwei Söhne und eine Tochter.

Das irische Kulturministerium bestätigte den Todesfall. Heaney sei ein großartiger Botschafter für die Literatur, aber auch für Irland gewesen, sagte der irische Kulturminister Jimmy Deenihan.

Geboren wurde Heaney am 13. April 1939 als ältester Sohn von neun Kindern. Der Vater, den er in seinem Gedicht "Vom Graben" würdigte, besaß eine kleine Farm in Nordirland, arbeitete aber hauptsächlich als Viehhändler. Im ländlichen County Derry ist die "Geisteslandschaft" seiner Dichtung angesiedelt. Nach einem Stipendium an einer katholischen Internatsschule in Londonderry studierte er in Belfast und arbeitete dort später als Lehrer. Seinen Umzug in die Großstadt beschrieb er einst als "Entfernung von der Erde der Farmarbeit in den Himmel der Bildung".