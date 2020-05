"Iphigénie en Aulide": Packend und drastisch

Fischer erzählt all das in starken, drastischen, sehr klugen Bildern; exzellent die Personenführung sowie die Charakterisierung der Protagonisten. Um diese ist – in einer guten Strichfassung (Danke!)– auch Dirigent Alessandro De Marchi am Pult der Wiener Symphoniker bemüht. Und der Spezialist für Alte Musik holt aus dem Orchester viel heraus.

Die Sänger? Myrtò Papatanasiu ist eine fabelhafte Iphigénie, Michelle Breedt eine l intensive Klytämnestra, Bo Skovhus ein glaubhafter Agamemnon und Paul Groves ein immerhin wackerer Achill. Gut das übrige Ensemble und Schauspielerin Anna Franziska Srna; ein Sonderlob gebührt dem Arnold Schoenberg Chor.

KURIER-Wertung: **** von *****