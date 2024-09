"Iowa“: Ein irrwitziger Ausflug in die Prärie als grelle Revue

Der besondere Gag des Buchs – alle zehn Seiten gibt es ergänzende oder korrigierende Fußnoten von Rösinger – geht in der Uraufführung verloren. Stadler hat die typografisch hervorgehobenen Anmerkungen eher unkenntlich eingebaut. Und sie hat leider nicht das Rowohlt-Lektorat korrigiert. Daher heißt es Piefkinesisch: „Ich soll in einem College unterrichten, obwohl ich selbst nicht mal Abitur habe.“ Ansonsten ist die Fassung solide, gespickt mit Bonmots: „Vielleicht sollte ich mir ADHS diagnostizieren lassen, das machen gerade alle Kreativen.“

Betont hässlich

Dargebracht wird der Erlebnisbericht in der Theaterwerkstatt so, wie man das heute eben macht: Vier Personen in grellen Kostümen und mit gackerlgelben Perücken (eine erinnert an Dolly Parton) rennen wie aufgescheuchte Hühner durch das betont hässliche Holzimitat-Saloon-Ambiente (von Jenny Schleif) und geben abwechselnd, immer dem Publikum zugewandt, die Steffi.